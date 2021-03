S.T.A.L.K.E.R. 2: pubblicato nuovo materiale da GSC Game World durante l’Xbox Indie Showcase

GSC Game World, studio di sviluppo dietro l’attesissimo S.T.A.L.K.E.R. 2, sta pian piano pubblicando nuove informazioni e materiale riguardo la sua ispirata creazione. Il video in questione è lungo 6 minuti ed è stato appositamente fatto per festeggiare il quattordicesimo anniversario del primo titolo.

Nel dev diary, che potete trovare a questo link, vengono mostrate per la prima volta alcuni nuovi elementi. Tra questi, vi troviamo gli abiti, armi e un unico strumento per la creazione di dentature personalizzate. Arriverà altro più in là, almeno da quanto detto dagli sviluppatori.

S.T.A.L.K.E.R. 2 è attualmente in sviluppo per Xbox Series X|S e per PC. Per console, inoltre, sarà disponibile sull’Xbox Game Pass a partire dal day one.