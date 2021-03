Chivalry Medieval Warfare 2 mostrato all’Indie Game Showcase

Torn Banner Studios si è nuovamente presentata ad un evento digitale, portando il suo acclamato Chivalry Medieval Warfare 2 all’evento Indie Game Showcase.

La produzione è attualmente in fase alpha e resta comunque tra le produzioni più attese del mondo videoludico indie (e non). La data di lancio di Chivalry Medieval Warfare 2, tuttavia, è stata annunciata più di un mese fa ed è atteso su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S a partire dall‘8 giugno.

Cosa ne pensate del ritorno di uno dei titoli indie che più s’è mostrato in questi anni? Fatecelo sapere!