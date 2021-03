Drinkbox Studios presenta Nobody Saves The World!

Pronti a dare il benvenuto a Nobody Saves The World, l’Action RPG prodotto da DrinkBox Studios e presentato durante il Xbox Indie Showcase da Dan (Danotage su twitch), che intevista in diretta streaming il Lead Designer ed il Co-founder e Producer della casa indipendente.

Nobody Saves The World è un gioco di ruolo d’azione in cui ti trasformi in diverse classi di personaggi unici, che ti aiuteranno a superare i vari livelli, puzzle ed enigmi in modi sempre differenti con poteri differenti!



Di seguito riportato il Tweet con cui DrinkBox ha annunciato la sua creazione!

Say hello to our new game, Nobody Saves The World!

🧙‍♂️An Action RPG where you transform into different unique character classes! 🧙‍♂️✨

COMING SOON to Xbox Series X|S, Xbox One, PC and Game Pass on console + PC!

Wishlist:https://t.co/6f5plMAo2u

Discord: https://t.co/tlQpjLgoIL pic.twitter.com/seVpmk86OO

— DrinkBox (@DrinkBoxStudios) March 26, 2021