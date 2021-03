The Caligula Effect 2: nuovo trailer musicale per Bluffman

Il publisher FuRyu, assieme allo studio di sviluppo Historia, creatori di The Caligula Effect 2, ha pubblicato un nuovo music trailer sulla scia dei precedenti rilasciati in passato.

Il trailer musicale in questione è stavolta incentrato su Bluffman e la traccia è composta da [email protected]. Qui trovate i trailer di cui vi abbiamo accennato poco sopra.

The Caligula Effect 2 sarà disponibile per PlayStation 4 e Nintendo Switch a partire dal 24 giugno in Giappone, mentre arriverà in autunno nel resto del mondo. In calce, infine, trovate il trailer musicale.