Lost Eidolon, un interessante strategico medieval fantasy, mostrato all’Indie Game Showcase

Si sta tenendo in queste ore l’Indie Game Showcase e, tra una mole impressionante di titoli, molti spiccano positivamente sotto vari punti di vista. Tra questi vi è anche Lost Eidolon, il quale sembra riportare in auge il buon vecchio strategico isometrico a blocchi.

Lost Eidolon sembra essere ambientato in un mondo fantasy medievale e le battaglie non saranno l’unico punto caldo del gioco. Sembra infatti che, dopo aver personalizzato il proprio personaggio, si potrà girare tra le truppe e per l’accampamento prima di ogni battaglia.

Il titolo, tuttavia, è previsto per il 2022. Da qui al prossimo anno manca ancora un po’, quindi ci toccherà attendere non poco, consci del fatto che sicuramente ve ne parleremo al più presto, non appena avremo novità a riguardo.