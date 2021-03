Durante l’evento Xbox Indie ShowCase è stato presentato il dungeon rouge like LootRiver, sviluppato da straka.studio, SuperHot e Slovak Arts Council. Di seguito una panoramica del gioco:

Esplora labirinti procedurali in un dungeon crawler rogue like d’azione che combina scontri in tempo reale con lo spostamento di blocchi. Attraversa antiche rovine, affronta immondi abomini, raccogli oggetti, esplora, sali di livello, pianifica, lancia potenti incantesimi, muori e rinasci… altrove.