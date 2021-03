Among Us nuova mappa in arrivo!

Presentata, durante l’evento live streaming Xbox Indie Showcase, dalle presentatrici Briana (Storymodebae su twitch) e Trisha (TrishaHershberger su twitch), la nuova mappa di uno dei titoli più giocati al momento Among Us.

Durante l’intervista a Vicoria, la Community Director della casa produttrice, presentano e commentano “New Airship” la nuova mappa di Among us!

Nello screen precedente uno dei tanti commenti rivolti alla presentazione della nuova mappa

this new map looks amazing OMG! (questa nuova mappa sempre meravigliosa…!)

Non vediamo l’ora di provarla!