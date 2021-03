Death’s Door: svelato all’Xbox Indie Showcase

Durante l’Xbox Indie Showcase è stato svelato un interessante action rpg con protagonista un corvo: Death’s Door. Il gioco è sviluppato da Acid Nerve e pubblicato da Devolver Digital, in arrivo su Xbox One, Xbox Series X e S e PC quest’estate.

Questo il testo che accompagna il trailer:

Raccogliere le anime dei morti e prendere a pugni un orologio potrebbe diventare monotono, ma è un lavoro onesto per un corvo. Il lavoro diventa più vivace quando l’anima assegnata viene rubata e devi rintracciare un ladro disperato in un regno non toccato dalla morte, dove le creature crescono lontano oltre la loro scadenza e traboccante di avidità e potere.