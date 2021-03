Jujutsu Kaisen: annunciato il primo film

Tra i maggiori successi di questa stagione anime invernale c’è sicuramente stato Jujutsu Kaisen, l’adattamento del manga di Gege Akutami che si candida a essere la nuova punta di diamante del genere shonen. La prima stagione della serie curata da MAPPA (un vero successo, che contiene anche uno dei migliori combattimenti anime dell’anno) si è ufficialmente conclusa, ma è già stato annunciato l’arrivo del primo film dedicato all’opera.

La pellicola, prevista per il prossimo inverno in Giappone, non coprirà un arco narrativo del manga però (come è accaduto, per esempio, con Demon Slayer Mugen Train), ma adatterà la serie prequel Jujutsu Kaisen 0. Il film dovrebbe di nuovo essere prodotto da MAPPA, e distribuito da Toho Pictures. L’account ufficiale dell’anime ha condiviso anche il primissimo trailer del film (che potete apprezzare in fondo all’articolo).

Jujutsu Kaisen 0, inizialmente conosciuto come Tokyo Metropolitan Curse Technical School, è stato serializzato su Jump GIGA di Shueisha nel 2017, ed è stato anche il primo lavoro di Akutami prima dell’inizio della serie attuale. Si tratta di una storia davvero importante poiché contiene elementi cruciali utili a comprendere alcuni nodi di trama, e la caratterizzazione di alcuni personaggi che ritroveremo nel corso della seconda stagione dell’anime.

Il protagonista della serie era Yuta Okkotsu, che, come Yuji Itadori, era stato posseduto da una Maledizione d’alto livello e marchiato dalla società Jujutsu per la sua pericolosità. Gli eventi della serie sono stati confermati come canonici, e avranno quindi il loro peso nella trama del manga.

Purtroppo non è stata rivelata una data d’uscita internazionale, e quindi i fan dell’opera dovranno accontentarsi, per il momento, di un rewatch della prima stagione della serie (disponibile su Crunchyroll).