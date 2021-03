Secret Neighbor in arrivo su PS4, Switch e iOS

Nell’ottobre 2019, tinyBuild faceva uscire Secret Neighbor, un gioco multiplayer social horror, un midquel ambientato tra il primo Hello Neighbor e il sequel, Hello Neighbor 2 (un cui trailer, mostrato oggi durante l’Xbox Indie Showcase, ci ha spiegato il funzionamento della IA).

All’epoca il titolo uscì soltanto su Xbox One, PC (via Steam) e Google Stadia, ma oggi il developer ha annunciato che le nuove versioni per PlayStation 4 e dispositivi mobili iOS saranno disponibili a partire dal 29 aprile, mentre in estate è attesa quella per Nintendo Switch.

In Secret Neighbor un gruppo di sei ragazzi si introdurrà nell’inquietante casa del Neighbor, con l’obiettivo di ruiscire a entrare nel seminterrato sigillato e misterioso. Ma ben presto i giovani scopriranno che uno di loro non è altri che lo stesso Neighbor, travestito.

Impersonando quest’ultimo potrete usare tutti i metodi a vostra disposizione, dalle trappole per orsi fino alle bombe fumogene, per fermare gli intrusi e impedir loro di raggiungere il loro scopo. Inizialmente sarete mascherati e dovrete cercare di guadagnarvi la fiducia del gruppo per poi farne sparire i componenti uno dopo l’altro. Quanto riuscirete ad andare avanti in questo gioco di inganni?