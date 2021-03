Rogue Company arriverà su PlayStation 5

Hi-Rez Studios, ha annunciato nella giornata di oggi che Rogue Company arriverà il prossimo 30 marzo 2021 anche su PlayStation 5. Questa versione per la console next-gen di casa Sony del suo sparatutto in terza persona multiplayer e free-to-play, supporterà una risoluzione in 4K con un frame rating di 60 fps e visuale migliorata, ma anche una versione in 4K e 120 frame al secondo.

Rogue Company è stato lanciato lo scorso 1 ottobre 2020 per PlayStation 4, Xbox One, PC (via Epic Games Store) e Nintendo Switch, con una versione per Xbox Series X e S arrivata al lancio della nuova console di casa Microsoft. Il titolo era in closed beta dal 20 luglio 2020. Lo scorso 10 marzo il titolo si era inoltre arricchito di un nuovo personaggio, Seeker.

Con la versione per PlayStation 5 il tiolo di Hi-Rez è pronto a raggiungere una platea sempre più ampia. Rogue Company arriverà presto: siete pronti alla sfida?

We're excited to announce that Rogue Company is coming to @PlayStation 5 on March 30!

Launching with a 4K resolution mode running at 60 FPS utilizing improved visuals and a 4K resolution mode running at 120 FPS – next generation operations are ready for our #PS5 players. pic.twitter.com/eXvBt5p4H7

— Rogue Company (@RogueCompany) March 26, 2021