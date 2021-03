The Promised Neverland: tante critiche per il series finale

La seconda stagione di The Promised Neverland era uno degli eventi più attesi di questa stagione invernale di anime. La serie tratta dall’opera di Kaiu Shirai e Posuka Demizu aveva raccolto un successo impressionante con la sua prima stagione e soprattutto con la conclusione del manga originale, e per questo i fan erano davvero ansiosi di scoprire cosa avesse in serbo per loro l’anime, soprattutto dal momento che era stato annunciato che le vicende mostrate nella serie animata si sarebbero discostate da quelle del manga, aggiungendo materiale completamente inedito.

Il risultato però non è stato dei più apprezzati, con la serie che ha finito per irritare lo zoccolo duro dei fan, arrivato persino a chiederne la cancellazione. La serie infatti ha tagliato con le cesoie archi narrativi tra i più amati dai fan ed è andata avanti con un ritmo troppo spedito, con una trama affrettata che ha tralasciato lo sviluppo dei personaggi.

Ma sembra proprio con con l’ultimo episodio la seconda stagione di The Promised Neverland abbiamo raggiunto il colmo, bruciando anche tutte le speranze di una possibile terza stagione dell’opera. A quanto pare infatti questo episodio sarebbe stato il series finale e per la serie di Shirai e Demizu non ci sarà un futuro animato.

Il finale, affrettato tanto quanto il resto della serie, si è insomma attirato addosso l’odio della stragrande maggioranza dei fan, che hanno intasato Twitter con i loro commenti furiosi: c’è chi si sta ancora chiedendo cosa sia successo nel corso della stagione, chi spera che il direttore dell’anime perda il lavoro, chi vorrebbe fingere che questa stagione non sia mai esistita, e chi, pur non avendo letto il manga, pensa semplicemente che questa sia stata davvero un brutto finale. E non manca nemmeno chi, come l’utente che vedete in calce alla notizia, si sente tanto deluso da voler alzare le mani sui responsabili della serie.

Insomma un finale tutt’altro che memorabile per una serie che era partita sotto auspici tanto buoni.