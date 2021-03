Videogiochi e celluloide: segui l’evento VIGAMUS su Facebook!

Cinema e videogiochi: due mondi così distanti ma allo stesso tempo così vicini. Sono questi i temi su cui si concentrerà il nuovo evento online organizzato da VIGAMUS – Videogame Museum of Rome, che si terrà questo weekend e che vedrà confrontarsi esperti di entrambi i settori sulla intersezione tra i due media.

Un dibattito che si aprirà oggi, a partire dalle 16:00 fino alle 18:00 per poi replicarsi nella giornata di domani, sempre dalle 16:00 fino alle 18:00. L’evento sarà trasmetto sulla pagina Facebook ufficiale di VIGAMUS. Nel corso della diretta gli spettatori potranno intervenire lasciando alcuni commenti: i più interessanti saranno poi spunto di discussione per moderatore e relatori. E visto che si parla di videogiochi non potevamo non essere presenti anche noi di GamesVillage, con l’Editor in Chief Marco Accordi Rickards nella giornata di domenica, Fabio D’Anna nella giornata odierna e il moderatore dell’evento, ovvero il vice-direttore Marco Lucio Papaleo.

Nella giornata di sabato 27 marzo interverranno:

Andrea Suatoni, (ScreenWeek.it)

Simone Cirimbilla, critico videoludico

Francesco Perciballi (Tixter)

Fabio D’Anna, Redattore (Retrogame, GamesVillage)

Nella giornata di domenica 28 marzo interverranno:

Eva Carducci, Giornalista Freelance (Il Messaggero.it, VanityFair.it)

Emanuele Bianchi (LegaNerd)

Stefano dell’Unto, Critico cinematografico

Max Borg (MoviePlayer.it, Il Corriere del Ticino)

Marco Accordi Rickards (Editor in Chief, GamesVillage.it)

L’appuntamento è dunque fissato sulla pagina Facebook di VIGAMUS. Vi aspettiamo per quello che si preannuncia un vero e proprio incontro con tantissime spunti di riflessioni tra cinema e videogiochi!