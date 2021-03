Eden: la serie anime Netflix arriva a maggio

Netflix ha annunciato la data di uscita della serie anime Eden. I 4 episodi saranno disponibili sulla piattaforma on demand dal 27 maggio.

Eden è una serie anime distopica di fantascienza creata da Kimiko Ueno (di Space Dandy) e diretta da Yasuhiro Irie (Soul Eater). Segue una città mille anni nel futuro e la loro scoperta di una ragazza umana in quello che credevano fosse un tempo di soli robot.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer in italiano, che potete vedere qui sotto.

Questa la sinossi della serie:

“L’imminente serie fantasy di fantascienza Eden è ambientata migliaia di anni nel futuro, dove una città conosciuta come “Eden 3 ” è abitata esclusivamente da robot, i cui ex padroni sono scomparsi molto tempo fa. Durante un incarico di routine, due robot agricoli accidentalmente risvegliano una bambina umana dalla stasi, mettendo in dubbio tutto ciò che era stato insegnato a credere: che gli esseri umani non erano altro che un antico mito proibito. Insieme, i due robot allevano segretamente la bambina in un rifugio sicuro fuori dall’Eden”.