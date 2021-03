Rocket League: stagione 3 dal 7 aprile, a tema Nascar e Formula 1

Psyonix ha annunciato la data d’inizio della terza stagione di Rocket League. Partirà dal 7 aprile, a avrà come tema i motori, Nascar e Formula 1, che arriveranno a maggio.

Questo il comunicato sul sito ufficiale del gioco:

Giocatori, accendete i motori! La stagione 3 di Rocket League è pronta per il 7 aprile! Preparatevi per la stagione più frenetica di sempre.

Per celebrare adeguatamente l’arte delle corse automobilistiche, abbiamo dovuto introdurre due leggende che praticamente sono la perfezione di velocità: NASCAR e Formula 1. Entrambi questi titani della pista gareggeranno in Rocket League per tutta la stagione 3 con i loro bundle. guarda le auto in tutta la loro gloria nel trailer della terza stagione, e il rilascio di NASCAR all’inizio di maggio e F1 a metà maggio.

Rocket League aveva bisogno di una nuova macchina per competere con le redline della NASCAR e della Formula 1, quindi i nostri ingegneri hanno lavorato duramente nella messa a punto del garage e nei test alla guida di un nostro demone della velocità: Tyranno. Preparati a prendere il controllo di questo maestro della corsa con una hitbox Dominus nel Rocket Pass della stagione 3. Resta sintonizzato per la presentazione completa del Rocket Pass la prossima settimana!

Preparati ad ammirare i panorami e i suoni del giorno della gara nel DFH Stadium (circuito) recentemente ridisegnato. La classica Arena è stata attrezzata con una pista e tutto lo sfarzo che si trova a bordo pista durante una domenica di campionato. DFH Stadium (circuito) sarà aggiunto a le playlist casuali e competitive e saranno disponibili per partite private e partite libere all’inizio della stagione 3.

La stagione 3 inizia il 7 aprile dopo un aggiornamento del gioco il 6 aprile alle 16:00 PDT (mezzanotte del sette aprile qui in Italia NDR) (in attesa di certificazione originale). Una volta iniziata la stagione, verranno introdotte nuove ricompense del torneo competitivo e inizierà la nuova stagione competitiva. Le ricompense competitive della stagione 2 verranno assegnate poco dopo l’uscita della stagione 3.

Qui sotto potete vedere il trailer della season 3. Infine vi ricordiamo l’annuncio della versione mobile, Sideswipe, in arrivo quest’anno su iOS e Android.