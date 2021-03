Glowstick Entertainment, team noto per i giochi horror, e soprattutto per Dark Deception, farà da publisher per il suo primo titolo: They Grow. Il gioco in questione è un survival horror con i mutanti sviluppato da Davide Puato come jam e presente su itch.io. Arriverà durante questo 2021.

Qui sotto potete sia vedere il trailer d’annuncio, che sentire il tema musicale principale, composto da Daniel Dombrowsky.