Anthem: il director ha lasciato BioWare

Anthem non è certamente stato uno dei grandi successi di BioWare, e la recente cancellazione del suo remake (Anthem Next) è stata la pietra tombale su un titolo che, a tutti gli effetti, pò considerarsi un fallimento per la software house canadese. E oggi è arrivata la notizia che le strade del director del gioco, Jonathan Warner, e di BioWare si sono separate.

Warner ha infatti annunciato via Twitter, dopo quasi un decennio, di aver lasciato lo studio, senza specificare però cosa farà in futuro, limitandosi a dire che “farà qualcosa di nuovo”. Rimane da vedere dunque se Warner rimarrà nell’industria videoludica oppure deciderà di aprire un capitolo completamente diverso della sua vita. L’ormai ex director ha voluto comunque ringraziare la compagnia per i quasi dieci anni di lavoro passati insieme, augurando il meglio per il futuro a quelli che fino a ieri erano i suoi colleghi.

Prima di lavorare ad Anthem, Jonathan Warner era stato il game director di Mass Effect Andromeda e il produttore di Mass Effect 3 e dei suoi contenuti post-lancio. Nel maggio 2019 era stato nominato capo dello staff di BioWare dopo una carriera di lungo corso nella compagnia.

Probabilmente la sonora bocciatura inflitta ad Anthem Next da Electronic Arts ha avuto una parte nella scelta di Warner di abbandonare la software house.

So, today is my last day at BioWare, I’m moving on to do new things.

BioWare has been home to my grateful heart for nearly 10 years and I want to wish them all the best. DA ME and SWTOR are in good hands and I can’t wait to play from this side of the screen. #ThankYou #BioWare pic.twitter.com/g5zp7hkSV5

