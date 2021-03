Undawn: Tencent annuncia il suo nuovo survival

Undawn è attualmente ancora in fase di sviluppo, per cui non c’è ancora una data d’uscita ufficiale, e inoltre non molto è stato diffuso sul gameplay e sulla storia. Dal momento che il titolo permetterà il gioco cooperativo e che i giocatori potranno allearsi tra di loro, c’è molta curiosità sulla possibilità che vengano introdotte anche delle fazioni alle quali unirsi. Una domanda alla quale, come tutte le altre su questo titolo, dovremo aspettare per trovare risposta.

Survivors! Be on the lookout for mutants on the way to the shelter. Since the city collapsed, they’re scattered everywhere and hunting us. The remaining members of the Raven Squad will be patrolling soon…🧟🧟‍♀️#Undawn #UndawnGame pic.twitter.com/iFCMvYPdME

— Undawn (@UndawnGame) March 26, 2021