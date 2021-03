My Hero Academia: ecco il titolo del terzo film!

Il 27 marzo è finalmente arrivato, e con lui anche l’esordio giapponese della quinta, attesissima stagione di My Hero Academia. E proprio come era stata preannunciato, durante la messa in onda del primo episodio (qui trovate la sinossi) sono state rivelate nuove informazioni sul terzo film della saga di Kohei Horikoshi (disponibili anche sul sito ufficiale dedicato all’anime).

In primis, l’informazione più importante è sicuramente il titolo: My Hero Academia World Heroes Mission, e inoltre sono arrivati anche il primo teaser trailer (che potete vedere in calce alla notizia) e la data d’uscita nel paese del Sol Levante, il prossimo 6 agosto 2021.

Nel trailer possiamo già vedere alcuni importanti passaggi del film: al centro della trama ci sarà un incidente che coinvolge l’intero mondo e che potrebbe portarlo alla distruzione entro un limite di tempo molto stretto. Deku inoltre verrà ricercato come responsabile di una strage. Possiamo inoltre vedere Izuku, Bakugo e Todoroki indossare delle speciali tute “stealth” e lanciarsi da un aereo da trasporto truppe con, alle loro spalle, alcuni dei più famosi eroi professionisti, tra cui spiccano Hawks ed Endeavor.

La trama del film seguirà una storia originale supervisionata dallo stesso Horikoshi che dovrà essere considerata canonica e che, nella timeline del manga, dovrebbe essere posta prima dell’arco narrativo della Guerra di Liberazione dal Paranormale. La pellicola, così come la serie anime e i due precedenti film dedicati a My Hero Academia, sarà prodotta dallo studio d’animazione Bones, con la regia di Kenji Nagasaki, lo script di Yosuke Kuroda, il character design di Yoshihiko Umakoshi e le musiche di Yuki Hayashi.