Outriders: il Piromante si mostra nuovamente nel nuovo video gameplay

Mancano veramente pochi giorni per vedere sugli scaffali dei negozi digitali e fisici Outriders, nuova opera sviluppata da People Can Fly e pubblicata da Square Enix, in arrivo nella giornata del 1 Aprile 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Google Stadia. Ebbene, ancora una volta, vediamo il titolo parlare nuovamente di sè, ma questa volta in un nuovo video gameplay.

Nel filmato, i giocatori possono ammirare ad una delle build che potranno essere sbloccate solo aver raggiunto l’endgame o aver passato diverse ore nel titolo. Infatti, nella clip video, il Piromante sprigiona tutta la sua furia contro i nemici che si troveranno sulla sua strada. Mancano veramente poco per mettere le mani sulla produzione, dove i giocatori iscritti all’Xbox Game Pass potranno scaricarlo su console sin dal lancio della produzione.