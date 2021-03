Dragon Ball Z Kakarot: il DLC dedicato a Trunks sarà l’ultimo

Nel corso dei giorni precedenti, Bandai Namco Entertainment ha annunciato il nuovo DLC in arrivo su Dragon Ball Z Kakarot, ossia The Warrior of Hope interamente dedicato alla saga di Trunks del Futuro. Diversi giocatori sono rimasti contenti della notizia e non vedono l’ora di scoprirne maggiormente sul contenuto scaricabile. Però, l’azienda nipponica ha portato con sé alcune notizie che potrebbero deludere gli appassionati.

Ebbene, The Warrior of Hope in Dragon Ball Kakarot sarà l’ultimo DLC in arrivo all’Action RPG targato CyberConnect 2, di conseguenza il supporto post-lancio della produzione con protagonista Son Goku e compagni finirà nella giornata della pubblicazione di tale contenuto aggiuntivo. Infatti, ecco la descrizione di The Warrior of Hope su Twitter:

Preparatevi ad esplorare un futuro oscuro nel DLC finale di Dragon Ball Z Kakarot. Gohan e Trunks faranno tutto ciò che sarà in loro potere per difendere il mondo dai malvagi androidi.



Insomma, non verranno introdotti più nuovi contenuti e aggiunte all’interno della produzione. Però, d’altra parte, anche se non si parla dello stesso titolo, Bandai Namco Entertainment continuerà ancora a supportare Dragon Ball Xenoverse 2 e Dragon Ball FighterZ.