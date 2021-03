Project Triangle Strategy punta alla durata di 50 ore

Unendo lo stile artistico HD-2D di Octopath Traveler e il gameplay classico degli strategici, con in più la possibilità di scelta tipica degli RPG, Project Triangle Strategy si palesa come un interessante progetto dalle forti potenzialità (come potete vedere nel nostro provato).

La recente demo ha infatti dimostrato il grande interesse da parte dei giocatori e appassionati del genere, i quali si chiedono quale sarà il risvolto finale alla luce della pubblicazione. Durante una recente intervista a Game Live Japan, il producer Tomoya Asano ha rivelato numerose nuove informazioni, sprecando qualche parola sulla durata possibile.

“Possibile” per l’appunto, proprio perchè il team di sviluppo, WILDish, punta alla longevità totale di 50 ore, contando i finali multipli ancora in sviluppo. Tuttavia, fa sapere Asano, che tale idea è ancora descrivibile come aleatoria e le cose, alla fin fine, potrebbero cambiare.

Asano, infine, non riesce a far capire quando si sentirà nuovamente parlare di Project Triangle Strategy, facendo pensare che lo sviluppo sia ancora piuttosto lontano dalla fine. Dopotutto, l’uscita è prevista per il 2022 su Nintendo Switch tramite Nintendo eShop. State pur certi però che GamesVillage vi aggiornerà non appena se ne saprà di più.