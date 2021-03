Xbox Game Pass: altri titoli Square Enix in arrivo secondo vari rumor

Xbox Game Pass è indubbiamente il servizio videoludico del momento. Con un enorme quantitativo di giochi al suo interno, offre titoli per tutti i gusti e da molte software house diverse. Tra queste, spicca anche Square Enix la quale, dopo il recente arrivo di Octopath Traveler, potrebbe portare altro ancora, stando ad un rumor.

Recentemente, IGN Corea, in un tweet riguardo l’arrivo di Octopath Traveler sul servizio, ha continuato scrivendo che “più di sei” giochi sono ancora previsti per il suddetto, definendolo come un “segreto aperto nell’industria“. In più, anche l’insider Shapeshal Ed, proveniente da Xbox Era, ha lasciato il post “Aspettatevi qualche altro gioco della Square Enix. Non è ancora finita”.

Ovviamente, il tutto è riportato in via non ufficiale, ergo GamesVillage invita i propri lettori a non prendere per assolutamente vere le notizie sopra riportate. D’altro canto però, è di sicuro appetibile (e decisamente possibile) l’idea di altri giochi Square Enix nel servizio Microsoft, Xbox Game Pass.

3월 25일 출시와 동시에 Xbox 게임 패스로 등록된 '옥토패스 트래블러'의 리뷰 영상입니다. 앞으로도 Xbox 게임 패스에 더 많은 스퀘어 에닉스 타이틀이 들어올 예정입니다. 이미 6개 이상의 스퀘어 에닉스 게임이 확정되어 발표 일정을 조율하고 있는 것은 업계에서 공공연한 비밀입니다. 🙂 pic.twitter.com/CNssWVW75y — IGN Korea (@ign_korea) March 25, 2021