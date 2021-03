Potion Party: il party game è in arrivo su PS4 e PS5

Sony Interactive Entertainment, tramite il suo blog ufficiale, ha fatto sapere che a partire dal mese di aprile, Potion Party sarà disponibile sulle console PlayStation 4 e PlayStation 5. Il party game è stato sviluppato da RP Games e, una volta aver spopolato su Steam, ecco che i giocatori console potranno finalmente metter mano su questo originale gioco.

In Potion Party sei il proprietario di un negozio di alchimia. Per soddisfare i tuoi clienti dovrai preparare e vendere pozioni coloratissime. Con il denaro che guadagni, espandi il tuo negozio, e compra nuove attrezzature, mobili e personaggi. Ma aspetta: di solito giocare è più divertente quando si è in compagnia! Quindi raduna la tua famiglia o fino a 3 amici e passa una fantastica serata con questo party game folle e caotico.

Qui potete dare un’occhiata alla pagina ufficiale del blog di PlayStation per saperne di più sulla produzione.