Boyfriend Dungeon è in arrivo su Xbox One e Xbox Game Pass

Kitfox Games, creatore di Boyfriend Dungeon, ha dichiarato che il suddetto dungeon crawler è in arrivo su Xbox One e PC tramite il Microsoft Store, nonché su Xbox Game Pass. L’opera venne originariamente pubblicata su Nintendo Switch e Steam, dopo essere stata annunciata al Guerrilla Collective dello scorso anno.

Al momento non si ha una data d’uscita precisa ma il team fa sapere che arriverà entro il 2021.

Siamo nel mezzo della fine dello sviluppo e delle registrazioni delle voci e ora sembra un buon momento per annunciarvi che siamo in collaborazione con Microsoft per far giungere il nostro titolo su Xbox.