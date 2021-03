Call of Duty WWII Vanguard: sarà questo il prossimo COD? Ecco i rumor emersi

Call of Duty WWII Vanguard potrebbe essere il nome del nuovo capitolo della serie FPS di Activision, almeno secondo una serie di rumor emersi in rete negli ultimi giorni. Stando a quanto trapelato in rete, lo sparatutto i prima persona in arrivo nel 2021 è in sviluppo presso Sledgehammer Games e punterà nuovamente sulla Seconda Guerra Mondiale, proponendola però in maniera nettamente differente.

Stando ai rumor infatti, offerti dal canale YouTube “ModernWarzone” (video in calce alla notizia), Call of Duty WWII Vanguard avrebbe come ambientazione un universo alternativo dove la Seconda Guerra Mondiale non è mai stata conclusa nel 1950, ma è proseguita oltre quell’anno, proponendo come ambientazione gli anni ’50 ancora in piena guerra mondiale. Ovviamente, parliamo di indiscrezioni e non di notizie ufficiali e dunque, bisogna prendere queste informazioni con le dovute precauzioni.

Al momento neanche il titolo del gioco può essere considerato ufficiale, mentre non sappiamo se il nuovo Call of Duty approderà solo su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, oppure giungerà anche su console old-gen. Intanto, su Warzone sono stati bannati oltre 13.000 account per uso di cheat.