Marvel: annunciati i nuovi personaggi della serie tv M.O.D.O.K.

Marvel‘s M.O.D.O.K. è la prossima serie tv d’animazione della Marvel Television (ormai ‘defunta’) incentrata sullo storico villain dei Vendicatori. La Casa delle Idee ha annunciato dei nuovi personaggi che andranno ad affiancare il protagonista nello show: oltre a Jon Hamm doppiatore di Iron Man, troviamo Bill Hader doppiatore di ben due personaggi come Angar L’urlatore e Il Capo. A Whoopy Goldberg è affidata al voce di Poundcakes mentre Nathan Fillion sarà Wonder Man.

Patton Oswalt, che doppierà il personaggio, ha scritto anche la serie. M.O.D.O.K. è incentrato su un supervillain egocentrico “con una grossa testa e un corpo troppo piccolo“. Nello show, apparentemente, ha anche mandato in bancarotta la sua organizzazione terroristica, la A.I.M.. Il serial non solo seguirà, in maniera comica, M.O.D.O.K. alle prese con la A.I.M. dopo anni di fallimenti e sconfitte da parte degli Avengers, ma anche la sua vita matrimoniale e familiare.

Nel cast vocale della serie Marvel anche Melissa Fumero, Aimee Garcia, Wendi McLendon-Covey, Ben Schwartz, Beck Bennett, Jon Daly e Sam Richardson. Creata e scritta da Oswalt con Jordan Blum, la serie è prodotta da Brett Crawley, Robert Maitia, Grant Gish, Joe Quesada, Karim Zreik e Jeph Loeb.

M.O.D.O.K. era la prima serie animata per adulti di quattro progetti sviluppati dalla defunta Marvel TV che avrebbe dovuto vedere l’uscita anche di Howard Il Papero, Hit-Monkey e Tigra & Dazzler, che poi si sarebbero riuniti nella miniserie The Offenders. Dopo il passaggio alla casa cinematografica di Kevin Feige, sono sopravvissuti solo M.O.D.O.K. e Hit-Monkey. Lo show arriverà il 21 maggio su Hulu; in Italia non è ancora chiaro se e quando arriverà, ma è molto probabile che debutterà su Star di Disney+.