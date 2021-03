Sniper Elite: il film sul videogame ha un regista

Sniper Elite diventerà un film ed ora ha un regista a bordo del progetto. Variety conferma che Brad Peyton ha firmato per dirigere l’adattamento cinematografico del ben noto videogame che ha venduto più di 30 milioni di copie. Peyton ha diretto film come “Rampage” e “San Andreas”.

La pellicola vedrà un cecchino di nome Karl Fairburne addentrarsi per le strade di Londra durante la Seconda Guerra Mondiale per salvare il primo ministro britannico, Winston Churchill, da un assassino nazista. Jean-Julien Baronnet e Jason Kingsley, CEO della Rebellion (produttrice del videogame originale), produrranno il film. Baronnet, ora produttore per la Marla Studios, è l’ex CEO della EuropaCorp di Luc Besson e ex-CEO della Ubisoft Motion Pictures con la quale ha prodotto Assassin’s Creed con Michael Fassbender per la Fox.

Peyton scriverà l’adattamento di Sniper Elite insieme a Gary Graham. Baronnet ha promesso un gran film di guerra con tanta azione e uno sviluppo interessante del personaggio, soprattutto quello del protagonista “un tedesco che aiuta gli alleati”. Il produttore ha promesso che il film avrà anche un personaggio femminile molto forte (l’assistente di Churchill) e che Londra “sarà un personaggio a sé stante, molto bella”.