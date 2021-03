Chivalry 2: nuovo trailer della versione closed beta

A qualche giorno dalla presentazione all’Indie Game Showcase, Chivalry Medieval Warfare 2 , sviluppato da Torn Banner Studios, torna a mostrarsi con un nuovo ed interessantissimo trailer. Il titolo, infatti, riceverà presto una versione closed beta crossplay e per questa occasione è stato rilasciato il video (che vi riportiamo in calce all’articolo).

Il filmato mostra ciò che i giocatori possono aspettarsi dal gioco multiplayer hack-and-slash in stile medievale quando verrà lanciato tra pochi mesi, oltre a evidenziare la prossima beta. Se da un lato il ritardo circa il lancio di Chivalry 2 da parte del team di sviluppo ha fatto storcere in naso a molti fan, dall’altro significa che Torn Banner Studios ha deciso di prolungare la lavorazione proprio per migliorarlo il più possibile.

Tuttavia ora i giocatori potranno presto giocare a una closed beta crossplay di Chivalry 2 per testare ciò su cui lo sviluppatore ha lavorato duramente per così tanto tempo! Il lancio del titolo è previsto per l‘8 giugno 2021 e coloro che pre-acquisteranno il gioco potranno ottenere l’accesso garantito alla closed beta che si svolgerà dal 23 al 26 aprile. La beta sarà anche crossplay tra PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Il trailer stesso fa un buon lavoro mostrando un gameplay epico ed intenso con anche momenti di una certa “spensieratezza”, tra cui polli infuocati gettati in battaglia come armi e giocatori lanciati con riluttanza da catapulte.