Nobunaga’s Ambition Rebirth: il nuovo gioco della serie su Nobunaga

I grandi giochi di strategia sono già un genere di nicchia, ma i grandi giochi di strategia lanciati su console sono ancora più rari. Il franchise di Nobunaga’s Ambition ha dimostrato che c’è ancora un posto per questi titoli: la serie è uscita intorno al 1980 e non si fermerà, come ha annunciato ufficialmente Tecmo Koei, presentando il prossimo gioco del franchising Nobunaga’s Ambition, intitolato Nobunaga’s Ambition: Rebirth.

Al momento nulla è stato condiviso riguardo a Nobunaga’s Ambition: Rebirth tranne un breve teaser trailer cinematografico incentrato sul personaggio dello stesso Nobunaga, così come sul presunto cast di personaggi che saranno presenti nel gioco: è stato anche creato un sito Web di teaser, sebbene il sito presenti solo una parte di tutto il video del trailer, confermando il lancio di del nuovo titolo su Nobunaga nel 2021.

Al momento non abbiamo nessuna notizia che confermi quali siano le piattaforme ufficiali del titolo, ma l’ultima versione di Koei Tecmo del franchise, Nobunaga’s Ambition: Taishi è stata lanciata su PC, PS4, Nintendo Switch e dispositivi Android. Possiamo quindi aspettarci che Nobunaga’s Ambition: Rebirth venga lanciato non solo su queste piattaforme ma ottenere anche una possibile versione per PS5.

Sebbene il gioco si sia stato costantemente ripetuto nelle meccaniche da quando è stato lanciato negli anni ’80, è comunque sorprendente vedere un nuovo titolo in arrivo nel 2021: Koei Tecmo ha dozzine di franchise che possono attirare, teoricamente, i fan rispetto ad un gioco di strategia: eppure è chiaro che il team di Koei Tecmo, così come il produttore Kou Shibusawa, considerano il titolo una priorità e questo renderà i fan del franchise sicuramente entusiasti. Nobunaga’s Ambition: Rebirth uscirà nel 2021. Continuate a seguirci per maggiori dettagli.