Yakuzan Kenzan e Yakuza Inshin: possibile arrivo in Occidente?

Il mondo di Yakuza e quello dei samurai, in un primo ragionamento, non potrebbero essere più distanti. Eppure Yakuza Kenzan e Yakuza Ishin sono stati entrambi spin-off della serie targata SEGA che hanno completamente stravolto le regole e hanno optato per un’azione storica infusa di samurai, ma nessuno dei due giochi -sfortunatamente- è mai stato pubblicato al di fuori del Giappone, nonostante gli elogi da parte dei fan. Tuttavia ciò potrebbe cambiare nel futuro, almeno stando alle parole del producer della serie, Daisuke Sato.

Parlando in un’intervista con Game Blog, alla domanda sui due giochi in questione, Sako ha risposto che, grazie al grande successo critico e commerciale di Ghost of Tsushima, il pubblico occidentale sembra essere più aperto adesso alle storie e ai giochi con protagonisti i samurai, il che significa che c’è una possibilità che Yakuza Kenzan e Yakuza Ishin finiscano con l’essere distribuiti anche in Occidente, prima o poi.