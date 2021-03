Hood Outlaws & Legends: nuovo trailer mostra la mappa del cimitero

Continua il rilascio di trailer per il nuovo RPG medievale di Sumo Digital e Focus Home Interactive, ovvero Hood: Outlaws & Legends, la cui uscita è prevista per maggio. Stavolta, però, il video (riportato in calce all’articolo) non riguarda più le quattro classi giocabili che saranno disponibili al momento del lancio, bensì le mappe.

Il nuovo trailer rilasciato da Focus Home mette sotto i riflettori la mappa del cimitero, un’arena composta da più strati, con ambienti interni ed esterni, e che ha di tutto: da catacombe labirintiche, moli fortemente sorvegliati e muri rotti a ingressi nascosti, un castello fortificato e molto altro ancora!

Vi ricordiamo che Hood: Outlaws and Legends uscirà il 10 maggio su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Noi non vediamo l’ora di provarlo, e voi?