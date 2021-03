Halo Combat Evolved: una mod permette di giocare a Mario Kart

Inferno Plus è noto per i suoi video popolari in cui entra nei dettagli umoristici sulle mod ridicole che fa per Halo: Combat Evolved . In passato Inferno ha realizzato mod come The Longest Warthog Possible dove ha ricreato l’ iconico veicolo di Halo allungato a una lunghezza ridicola e ha anche creato Dark Souls tranne che è Halo, un mod che porta le meccaniche e i modelli di Dark Souls in Halo.

Alcuni fan pensano che la mod sia molto divertente, mentre altri criticano i problemi tecnici, ciò che Inferno è stato in grado di creare, dati i limiti del motore di Halo , è piuttosto impressionante. Per chi è interessato ai dettagli più tecnici, Inferno entra nei dettagli sulla sua codifica e processo sul suo secondo canale. Halo: Combat Evolved è ora disponibile su Mac, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Windows.