Oddworld: Soulstorm commentato dagli sviluppatori nel nuovo gameplay video

Dopo la sua comparsa al Future Games Show, alle porte del suo rilascio il titolo platform Oddworld: Soulstorm torna a mostrarsi in un nuovo video incentrato sul gameplay , per di più accompagnato dai commenti del team di sviluppo.

Il filmato ( che troverete in calce all’articolo) dura ben 12 minuti e include il commento del creatore della serie e quello del game director Lorne Lanning. A sorpresa, viene anche mostrato un nuovo livello del gioco, in cui vediamo Abe che si fa strada attraverso un ambiente industriale e utilizza, tra le altre cose, le meccaniche di platforming, combattimento e crafting del gioco. Sicuramente i frutti del lungo lavoro da parte di Oddworld Inhabitants sembrano mostrare i loro frutti, e non vediamo l’ora di poter finalmente mettere le mani sul titolo.

Vi ricordiamo che Oddworld: Soulstorm verrà lanciato il 6 aprile su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Inoltre, gli abbonati a PlayStation Plus potranno scaricare il gioco gratuitamente per tutto il mese di aprile.