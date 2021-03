Battlefield 6: battle royale in arrivo?

DICE ed Electronic Arts stanno lavorando ad un nuovo Battlefield 6 . È stato confermato che la nuova popolare serie di sparatutto in prima persona apparirà nel 2021. Tuttavia: finora, né gli sviluppatori né gli editori hanno rivelato dettagli tangibili.

Rumors e presunte fughe di notizie, invece, compaiono regolarmente su Internet. In un thread corrente è attualmente riportato che il nuovo Battlefield dovrebbe contenere la modalità Battle Royale. La presunta modalità afferma che la Battle Royale di Battlefield 6 dovrebbe consentire partite con un massimo di 128 partecipanti.

Non è chiaro come verrà implementata la modalità: insieme al gioco principale o singolarmente come versione standalone, come dimostrato da Call of Duty: Warzone, ad esempio. Inoltre, nuovi rumors annunciano che nel nuovo Battlefield stanno per tornare mappe multiplayer selezionate dai predecessori, tra cui Metro, Locker e Wake Island.

Inoltre, dovrebbe essere possibile con Battlefield 6 creare server per giocare a vecchi titoli come Battlefield 1942. Inoltre, l’host potrebbe determinare quali armi usano i partecipanti. Ciò consentirebbe le partite con l’arsenale di armi di Battlefield 3 o altri classici.

