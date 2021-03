Genshin Impact: leaker rivela un nuovo video su Ayaka

La popolarità di Genshin Impact è aumentata enormemente negli ultimi mesi e il gioco non mostra segni di rallentamento in questo periodo: dopo l’aggiornamento 1.4, miHoYo è pronto per rilasciare la versione 1.5 nel mese di aprile. Il closed beta test per la versione 1.5 di Genshin Impact è iniziato poche settimane fa: tuttavia, a causa delle perdite dilaganti, alla fine è stato cancellato, infatti i leaker hanno rivelato molte informazioni sulla nuova patch, come il rumor riguardante i due nuovi personaggi Eula e Yanfei. Una delle aggiunte più importanti nel prossimo aggiornamento sembra essere il sistema di housing, che sembra aver già catturato l’attenzione dei fan. In mezzo a tutto ciò, sono emersi nuovi rumor che mostrano Ayaka in azione.

Ayaka è uno dei personaggi tanto attesi di Genshin Impact e i giocatori aspettano il suo arrivo da molto tempo: molti hanno ipotizzato che potrebbe arrivare con l’aggiornamento 1.5, ma ciò non sembra essere probabile secondo le perdite che abbiamo ricevuto finora. ll video trapelato proviene dal popolare data miner di Genshin Impact Dimbreath e mostra Ayaka e il suo set di mosse. Tieni presente che il video proviene dalla closed beta 1, quindi molto potrebbe cambiare tra il video e il suo aspetto finale nel gioco quando verrà annunciato ufficialmente.

Al momento, non siamo a conoscenza della data di uscita del banner di Ayaka: molti credono che potrebbe arrivare con l’aggiornamento 2.0 che includerà la regione di Inazuma. Non sembra affatto strano, poiché bisogna considerare che i personaggi aventi la Dendro Vision come Baizhu e Yaoyao saranno probabilmente aggiunti a partire da questa patch. Sicuramente considerando che l’aggiunta di Ayaka stimolerà ancora di più i fan a giocare al titolo, si spera di ottenerlo anche prima dell’aggiornamento 2.0. Come sempre consigliamo di prendere queste informazioni con cautela, fino a quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, PC e dispositivi mobile. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.