Rust: Console Edition arriva il 21 maggio

Dopo aver annunciato all’evento XBOX, che dava solo una vaga finestra della primavera 2021 per Rust: Console Edition , il team di sviluppo di Double Eleven ha finalmente fissato una data di lancio definitiva: il 21 maggio.

Il lancio arriva dopo diversi anni di lavoro necessari per farlo funzionare a un livello vicino a quello della sua controparte PC. In un post sul suo sito web , Rust: Console Edition, è stata realizzata da Facepunch Studios che afferma che doveva far funzionare il gioco con 4,5 GB di RAM, nonostante la versione PC avesse un requisito minimo di 10 GB . Ciò richiedeva la riscrittura di gran parte del gioco nel motore Unity, ma aveva ancora tempi di caricamento estremamente lunghi che potevano raggiungere i 45 minuti. Ulteriori trucchi di ottimizzazione riducono questo valore a circa un minuto.

Ci sono voluti tre anni per creare Rust: Console Edition e il gioco continuerà a ricevere nuovi aggiornamenti insieme alla versione per PC, anche se questi non saranno gli stessi aggiornamenti ricevuti dall’altra versione. Rimarrà un’esperienza separata con la propria roadmap e la propria comunità.

All’inizio di quest’anno, la versione PC originale di Rust ha visto un enorme aumento di popolarità dopo che gli streamer di grandi nomi si sono interessati al gioco. È stato il gioco più trasmesso in streaming su Twitch per un po’, battendo persino il colosso League of Legends.