Ecco alcuni dettagli su QLASH, il primo leader italiano sul mondo degli Esports

QLASH è un’organizzazione internazionale nel settore degli Esport, leader in Italia, con la community tra le più grandi al mondo sui maggiori titoli, fondata nel 2017 da Luca Pagano. QLASH è già leader in Italia ed è tra i primi cinque teams in Europa. E’ presente anche in Spagna, Egitto, e Ucraina, adattando il modello Made in Italy di Luca alle community dei diversi paesi.

Ci consideriamo un nuovo tipo di media company, che si occupa di creare e supportare community gaming ed eSports con un approccio multilocale, attraverso i nostri giocatori e con l’organizzazione degli eventi. Perché l’aspetto più importante in questo settore è la comunicazione, Fiore all’occhiello di questa organizzazione oltre all’Educational Lab è la QLASH House, con sede a Treviso, una delle gaming house più estese al mondo. Con i suoi 2.500 mq, è una struttura allestita con le migliori tecnologie: connessione ultra veloce, tecnologia broadcast e studio televisivo per trasmettere le dirette, lavagne digitali, schermi, led e proiettori per registrare le partite e riguardarle attentamente per osservare le mosse dei gamers.



Gli spazi della QLASH House si articolano in: stage rooms, meeting rooms,

palestre, zone relax e area ospitalità. È fondamentale per QLASH offrire le

migliori soluzioni sia per le attività dedicate al “lavoro” sia per quelle destinate

alla socializzazione e al tempo libero. L’Italia non è l’unica a disporre di una

QLASH House: alla fine del 2019 ne è nata una seconda in Spagna che opera

in stretta sinergia con la sede italiana. Le QLASH HOUSES fungono da media

farms per la creazione di contenuti e consentono ai fans di entrare in contatto

più facilmente con i players locali. A differenza degli sport tradizionali, nel mondo QLASH, i giocatori sono più raggiungibili grazie alla rete.

