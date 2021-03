Ni No Kuni Cross Worlds: a breve le pre-registrazioni in Asia

A breve sarà possibile pre-registrarsi a Ni no Kuni Cross Worlds, MMORPG di Level-5 e Netmarble per dispositivi mobile, ma al momento solo in Asia (Giappone, Corea del Sud e Taiwan). Le pre-registrazioni partiranno dal 14 aprile, su dispositivi Android e iOS. Per l’occasione sono stati pubblicati anche due filmati, che potete vedere in fondo alla notizia.

Successivamente verrà mostrato anche uno spot televisivo con Joe Hisaishi, presumibilmente proprio in occasione dell’apertura delle pre-registrazioni del gioco, in cui ci sarà spazio per il tema musicale principale.

Facendo una breve sinossi di Ni No Kuni Cross Worlds, i giocatori assumono il ruolo di un personaggio che si trova catapultato in un altro mondo, seguendo una caratteristica tipica della serie. Tuttavia, Cross Worlds presenta un’ambientazione di gioco in realtà virtuale poiché il giocatore è un beta tester del titolo “Soul Divers”. Al momento il rilascio del gioco è previsto solo per il mercato orientale.

Lasciandovi ai due filmati, linkiamo qui un altro trailer uscito precedentemente.