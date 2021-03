Atelier Ryza: più di un milione di copie vendute, DLC celebrativo in arrivo

Koei Tecmo ha annunciato che la serie Atelier Ryza ha superato il milione di di copie vendute in tutto il mondo.

La cifra include sia i download digitali che quelle in copia fisica dei due capitoli, Ever Darkness & the Secret Hideout e Lost Legends & the Secret Fairy (qui , qualora lo vogliate, potete dare un aletta alla nostra recensione).

Per festeggiare l’evento, lo sviluppatore ha rilasciato sui canali social una bellissima illustrazione fatta del character designer Toridamono, che mostra la protagonista Ryza con Fi (che potete vedere alla fine della notizia, proprio attraverso il tweet); successivamente verrà pubblicato un costume speciale sia per il primo Atelier Ryza che per il secondo capitolo.

Il comunicato stampa della divisione giapponese dell’azienda menziona anche che una live streaming sarà ospitato su YouTube Live e Periscope il 31 marzo quando qui in Italia saranno le 14:30. Durante questa live saranno presenti lo stesso Toridamono, Yuri Noguchi (voce di Ryza), Hitomi Owada (voce di Klaudia) e Naomi Ohzora (voce di Patricia), oltre ad un paio di comici.

Maggiori dettagli sul DLC celebrativo verranno condivisi durante il live streaming. Vi lasciamo al tweet qui sotto con Ryza e Fi che festeggiano anche loro il risultato ottenuto dal gioco.