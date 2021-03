EA Sports PGA Tour: annunciato un nuovo titolo di golf

Elctronic Arts ha annunciato EA Sports PGA Tour, descritto come gioco di golf “di nuova generazione”. 2K Sports ha fatto sapere meno di due settimane fa di aver stretto una partnership con Tiger Woods per un contratto pluriennale, ma EA Sports non è rimasta a guardare. È passato un po’ di tempo dall’ultimo gioco golf realizzato da EA, con quel Rory McIlroy del 2015, ma il colosso californiano torna in gara, con l’annuncio di un nuovo accordo di licenza pluriennale con PGA.

I dettagli sul gioco sono attualmente pochi, ma EA promette “un gameplay accessibile e dinamico”, “ambienti coinvolgenti mozzafiato” e “un’incredibile fedeltà” che sfrutterà appieno l’hardware più potente delle nuove console. Il gioco includerà anche “molti dei campi più famosi del mondo dove i fan avranno la possibilità di giocare contro e nei panni di alcuni dei più grandi nomi del golf professionistico”. Anche tutte le licenze del PGA Tour come THE PLAYERS Championship, FedExCup Playoffs ed altro faranno parte del pacchetto.

“Il nostro team di appassionati di golf sta ricreando meticolosamente i migliori campi del mondo come Pebble Beach, e non vediamo l’ora di dare ai fan l’opportunità di competere su alcuni dei più iconici campi PGA TOUR e vincere la FedExCup”, afferma Cam Weber, EVP e GM di EA Sports.

Maggiori dettagli sul gioco, dettagli esatti sulle piattaforme su cui verrà rilasciato e una data di lancio verranno condivisi in seguito.