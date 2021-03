Pax East 2021 cancellato, al suo posto il Pax Online a luglio

ReedPop e Penny Arcade hanno deciso di cancellare il PAX East 2021, che si sarebbe svolto dal 3 al 6 giugno al Boston Convention Center, e hanno annunciato che al suo posto si svolgerà l’evento solo digitale PAX Online 2021, dal 15 al 18 luglio.

Il PAX East tornerà a Boston nel 2022 e gli organizzatori dello spettacolo sono ottimisti sul fatto che PAX West e PAX Unplugged potranno funzionare come evento in presenza, come previsto rispettivamente a settembre e a dicembre.

Questo il comunicato ufficiale completo da parte di ReedPop e Penny Arcade:

Alla luce delle continue preoccupazioni per la salute pubblica, ReedPop e Penny Arcade non terranno il PAX East quest’anno. Considerati i progressi degli Stati Uniti nell’affrontare la COVID-19 negli ultimi mesi, siamo cautamente ottimisti che PAX West e PAX Unplugged procederà come pianificato dal vivo dal 3 al 6 settembre e dal 10 al 12 dicembre, rispettivamente.

Dato che non vediamo l’ora fino a settembre per riconnetterci con la meravigliosa comunità PAX, PAX Online tornerà dal 15 al 18 luglio. Speriamo di costruire la basi sul successo dell’evento da record dell’anno scorso, e di impegnarci anche con la nostra comunità in nuove strade, come l’Indie Showcase che si svolgerà tra oggi e il PAX Online. Aspettatevi di saperne di più su questi entusiasmanti piani a breve.

Anche se speravamo che il PAX East potesse svolgersi in sicurezza, siamo rimasti realistici e non abbiamo venduto biglietti o spazio agli espositori per evitare di creare disagi significativi ai nostri amici e partner. Come abbiamo dimostrato attraverso le nostre azioni durante la pandemia, la nostra massima preoccupazione è la sicurezza della famiglia PAX, dai partecipanti, agli espositori e al personale dello spettacolo, ai creatori di media e contenuti, nonché le comunità locali che ospitano le nostre celebrazioni di tutto ciò che riguarda i giochi. Andremo avanti con un PAX dal vivo solo una volta che siamo sicuri che lo spettacolo sarà sicuro per tutti.

ReedPop e Penny Arcade continueranno a monitorare la situazione che circonda la COVID-19, ad osservare le linee guida governative e le leggi locali e rimandare a funzionari sanitari ed esperti ciò che è ritenuto sicuro.

Siamo grati per gli sforzi che tutti hanno fatto per realizzare il PAX East nel 2021 e non vediamo l’ora di tornare a Boston nel 2022.

– Kyle Marsden-Kish, Direttore eventi PAX, Reed Pop