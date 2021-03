L’alpha di Elite Dangerous Odyssey è arrivata

L’ alpha test di Elite Dangerous Odyssey inizia oggi. Con la prossima espansione della sim spaziale galattica incentrata sul farti gironzolare per pianeti a piedi, Frontier tiene i tester bloccati fuori dalle loro navi per le prime settimane.

L’alpha di Odyssey prenderà il via questo pomeriggio e, si spera, dovrebbe durare nelle prossime settimane.

La prima fase si concentrerà sulle basi assolute di camminare sui pianeti e interagire con altri giocatori, quindi, per tenere traccia di tutti noi, Frontier limita tutti ad un unico sistema. Quindi, almeno per i primi giorni, sembra che saremo tutti bloccati nello stesso sistema solare e faremo affidamento solo sui trasporti pubblici. Al posto delle nostre navi, saremo anche costretti a fare affidamento su Apex Interstellar, la nuova compagnia aerea a basso costo di Odyssey, per spostarci da un pianeta all’altro.