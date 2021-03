7 Years from Now: ecco la data d’uscita occidentale per PC e Switch

Il publisher PQube ha in queste ore annunciato che la versione occidentale del mobile adventure game 7 Years from Now verrà pubblicato per la console ibrida nipponica Nintendo Switch (originariamente uscito il 4 febbraio in Giappone) e PC (tramite Steam) il 28 maggio.

La produzione è stata sviluppata da fumi e room6 ed è attualmente disponibile, come detto, su mobile tramite App Store e Google Play. Ad ora, il numero di download totale si attesta intorno ai 6 milioni; sicuramente un numero non indifferente per un mobile game story driven.

Intanto, la pagina Steam è già stata aggiunta, come potete vedere qui. Vi lasciamo alla breve descrizione del titolo, seguita dal trailer d’annuncio. Vi ricordiamo, inoltre, che Nintendo Switch sta attualmente godendo di ulteriori attenzioni grazie all’uscita di Monster Hunter Rise, già oltre le 4 milioni di copie vendute!