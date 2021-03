Hunt Shodown: trailer del boss Scrapbeak

Come vi avevamo fatto sapere, in questo periodo si sta svolgendo, in Hunt Shodown, un evento diviso in due parti, che celebra il terzo anniversario dell’FPS multiplayer sviluppato e pubblicato da Crytek. Poco fa sui canali ufficiali del gioco è stato pubblicato un filmato che mostra il nuovo boss dell’evento, ovvero Scrapebeak, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le informazioni che accompagnano il video su questa nuova minaccia che emerge dall’oscurità:

Scrapbeak è pronto per far fare ai cacciatori una mossa sbagliata. Il soldato veterano trasformato in abominio è consapevole di ciò che l’uomo è capace di fare e fa di tutto per scollegare le probabilità a loro favore, tentando le loro vittime a fare strategie il prima possibile, o mai più.

Hunt Showdown è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.