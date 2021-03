XCOM Chimera Squad: in arrivo la pubblicazione su console?

Quasi un anno fa, 2K Games e Firaxis hanno pubblicato, esclusivamente su PC, quello che sembra tutt’oggi un esperimento abbastanza riuscito. Parliamo di XCOM Chimera Squad, il quale, pur distaccandosi per alcuni versi dall’idea originale, resta comunque un buon titolo strategico agli occhi dei più.

Vista la popolarità del franchise, comunque, non sarebbe stato difficile aspettarsi, da un momento all’altro, una versione console. Ora, infatti, tale posibilità sembra ancor più palese, visto che il sistema di PEGI ha classificato il suddetto titolo, come potete vedere a questo link.

A quanto pare quindi, XCOM Chimera Squad potrebbe veder la luce, presto o tardi, su console Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Attualmente non vi sono informazioni ufficiali da parte del team, né del publisher, ma come ben sappiamo ormai, quando si avvia l’ente di classificazione per un videogioco, è difficile non veder poi spuntare un annuncio (e, solitamente, arriva a distanza di poco tempo).