Xbox e Bethesda annunciano un corposo giveaway!

Come un fulmine a ciel sereno, qualche tempo fa arrivò la notizia bomba dell’acquisizione di Zenimax (casa madre di Bethesda) da parte di Microsoft. Da allora, e com’è normale che sia, il colosso di Redmond ha sbandierato a destra e a manca il nuovo acquisto relativo alla divisione gaming, Xbox.

In realtà, quella fu la notizia e non l’acquisizione in sé. Tant’è che la cosa è andata chiudendosi solo poche settimane fa; tempo impiegato per la doverosa burocrazia e la giusta e scrupolosa legalità dell’atto. Ora che la cosa è, su carta e non, ufficiale, Microsoft è pronta a festeggiare l’avvenimento, a dimostrazione del fatto che i 20 giochi inseriti nel Game Pass poco tempo fa non siano bastati.

Per la ciliegina sulla torta, la società statunitense ha pensato di lanciare un giveaway nella giornata di domani, 30 marzo, e annunciato quest’oggi tramite un post sui social da parte del direttore di Marketing Aaron Greenberg tramite l’hashtag #BethesdaJoinsXbox.

Come potete vedere dal video in calce, il giveaway comprende una gamma di sette controller a tema (titoli) Bethesda, compatibili tutte le versioni di One, Xbox Series e PC. Sicuramente dei gioielli imperdibili non per qualunque fan dei titoli, ma per qualunque videogiocatore.

Come cita il post stesso, l’account Twitter ufficiale di Xbox darà nella giornata di domani i dettagli su come partecipare al giveaway e, sempre nella stessa giornata, verrà dichiarato il fortunatissimo vincitore della celebrazione. E voi, parteciperete al giveaway? Fatecelo sapere nei commenti!