Northrend di World Of Warcraft giocabile in Valheim

Il continente ghiacciato di Northrend di World Of Warcraft è stato ricreato in Valheim. Disponibile su mod Nexus, il modder Drakonman The Fox ha ampiamente rimappato il paesaggio di Northrend su Valheim. Mentre i principali punti di riferimento come i sotterranei e le strutture non hanno fatto il salto di qualità con questa mod, i biomi sono stati mappati in modo abbastanza accurato sulla mappa di altezza di Nordania.

Il continente di Valheim non può essere realizzato a mano come l’espansione Warcraft, considerando la natura procedurale del suo terreno. Ma si possono trovare vette, valli e laghi disposti dove dovrebbero.

A partire da Howling Fjord, Drakonman ha anche apportato modifiche per riflettere la curva di difficoltà dell’espansione WoW. Luoghi come Burial Chambers e Sunken Crypts si genereranno ben al di fuori dei loro biomi previsti, aiutandoti a progredire fino al profondo nord di Icecrown.

Se voleste provare questa meravigliosa mod, bisogna scaricare Better Continents affinché Drakonman’s Northrend funzioni. Dopodiché, potrete rimodellare il continente nel modo che preferisci.