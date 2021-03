Nioh 2: ora disponibile la nuova patch per PC

Settimane fa vi avevamo informato riguardo la patch 1.27 per Nioh 2, la quale ha portato con sé non pochi problemi per un’ampia fetta di giocatori PC. Team Ninja, poco dopo la pubblicazione, ha subito messo le mani avanti, dicendo che era già al lavoro su un nuovo fix e, oggi, ecco arrivare la soluzione ai problemi della versione 1.27.

La nuova versione 1.27.1 non dà alcuna nuova feature all’action game di Team Ninja. Essa, piuttosto, è stata pubblicata con l’unico scopo di risolvere i numerosi e fastidiosi bug arrivati con l’update precedente, come la scomparsa dei testi e l’alto numero di arresti anomali, i quali dovrebbero ora esser scomparsi grazie alla patch rilasciata in queste ore.

Vi ricordiamo che Nioh 2 Complete Edition è attualmente disponibile su PC tramite Steam, PS5 e PS4. Qui potete infine trovare la nostra intervista esclusiva con il game director del titolo!