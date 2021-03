Cyberpunk 2077: disponibile la patch 1.2!

Quando stamattina CD Projekt RED aveva condiviso le patch notes relative all’aggiornamento 1.2 di Cyberpunk 2077, l’azienda aveva promesso dei tempi molto brevi per l’arrivo su tutte le piattaforme, e questo è esattamente ciò che è accaduto. Difatti nella giornata di oggi la patch 1.2 è diventata disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC (oltre che, ovviamente, su PlayStation 5 e Xbox Series X e S in modalità di retrocompatibilità). Dovranno invece aspettare i giocatori che hanno acquistato il titolo su Google Stadia, che avranno a disposizione l’update solo durante questa settimana.

La 1.2 è sicuramente la patch più grande mai uscita per Cyberpunk 2077 proprio perché, come si era potuto intuire dalle notes, interviene su un numero impressionante di aspetti del gioco, avvicinando il titolo a quello che avrebbe dovuto essere nelle intenzioni della casa di sviluppo polacca.

Oltre a provvedere a una lunga serie di interventi su gameplay, open world, missioni, grafica, ambientazioni, animazioni, sonoro e interfaccia, la patch 1.2 fornisce anche tante migliorie specifiche per ogni singola piattaforma. Ma a tanti interventi corrispondono anche grandi dimensioni: la patch 1.2 di Cyberpunk 2077 pesa 34 GB su PC, 44.10 GB su PlayStation 4 e ben 44.41 GB su Xbox One.

Siete pronti a scoprire le tantissime migliorie apportate da CD Projekt RED al suo RPG? Per una lista completa potete consultare il sito ufficiale di Cyberpunk 2077!

Patch 1.2 for Cyberpunk 2077 is now live on PC and consoles! A version for Stadia will follow later this week.

The list of changes for this update is available here: https://t.co/gbDIp90CXG pic.twitter.com/gt64a8DPzW

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 29, 2021